Torino, multe in arrivo per Ljajic e Niang dopo i brutti gesti di ieri

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tanto caos in casa Torino dopo la sconfitta contro la Fiorentina. In occasione del gol dell'1-1 Adem Ljajic, autore dell'assist per Belotti, si è rivolto con un brutto gesto verso la panchina, mentre poco più tardi M'Baye Niang ha fatto lo stesso ma nei confronti dei tifosi. Non è da escludere che la società possa prendere provvedimenti nei confronti dei due, con possibili multe in arrivo. A riportarlo è Tuttosport.