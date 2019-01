Torino, N'Koulou ha lavorato in gruppo

Il Torino spera di recuperarlo per domenica in Coppa Italia

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - TORINO, 11 GEN - La febbre concede tregua a N'Koulou, sulla via del recupero dopo il forfait nell'allenamento di ieri. Il difensore "ha svolto una parte del programma odierno con la squadra", riferisce il sito del Torino, candidandosi per una maglia da titolare in vista degli ottavi di Coppa Italia con la Fiorentina. Ancora programma personalizzato per Moretti, che non sarà a disposizione di Mazzarri per il match di domenica allo stadio Grande Torino, partita secca che vale i quarti di finale.