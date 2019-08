© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la vittoria sul Sassuolo il Torino ha ripreso già questa mattina la preparazione in vista del playoff di ritorno di Europa League in casa del Wolverhampton. Seduta defaticante e programma personalizzato per i giocatori reduci dal match contro gli emiliani, mentre gli altri elementi attualmente a disposizione hanno svolto un programma tecnico-tattico. Nei prossimi giorni accertamenti strumentali per Cristian Ansaldi, che ieri sera è uscito dopo il primo tempo per un problema muscolare.