Torino, Niang e De Silvestri sono tornati in gruppo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Allenamento mattutino per il Torino al Filadelfia con una sessione dapprima in palestra e poi proseguita con lavoro tecnico-tattico in preparazione alla partita di domenica contro il Verona. De Silvestri e Niang si sono regolarmente allenati con i compagni, svolgendo l'intero programma. Il Torino riprenderà la preparazione domani pomeriggio con una seduta a porte chiuse.