Torino, Nicola spera nel ritorno di Belotti. Domattina il provino decisivo per il capitano

(ANSA) - TORINO, 16 MAR - L'allenatore del Torino, Davide Nicola, valuta le condizioni di Andrea Belotti, il capitano che può tornare titolare: sarà decisivo l'ultimo provino in programma domattina e in caso positivo farà coppia con Sanabria nel recupero della 24/a giornata col Sassuolo in programma alle 15. Il tecnico confermerà buona parte della formazione che domenica ha sfidato l'Inter, a partire dal terzetto difensivo, dove ci saranno ancora Izzo, Lyanco e Bremer. Contro gli emiliani rientrerà di sicuri Rincon, che prenderà il posto dell'acciaccato Baselli, ed è sfida tra Lukic e Linetty per l'ultima maglia a centrocampo con Mandragora. Restano ai box Singo e Nkoulou. (ANSA).