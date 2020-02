© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

È cominciata alle 18.15 l'esperienza di Moreno Longo sulla panchina del Toro. Dopo la conferenza stampa di presentazione ai media - riporta la nota del club - il neo tecnico granata ha diretto una sessione equamente suddivisa tra parte atletica e lavoro tecnico. Con lui in campo il vice allenatore Dario Migliaccio e il preparatore atletico Paolo Nava. Allenamento personalizzato per Ansaldi, Baselli, Verdi e Zaza. Il programma di domani prevede due allenamenti: porte aperte per i tifosi a partire dalle 15.