Torino, Ola Aina e un esordio lampo tra coraggio e inesperienza

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ola Aina, nuovo arrivo in casa Torino, ha fatto il suo esordio a freddo contro la Roma a causa dello stop forzato di De Silvestri al 29'. Un ingresso sul terreno di gioco gagliardo e coraggioso, brillante e senza paura davanti a un 'colosso' come Kolarov. Il 21 enne prelevato dal Chelsea ha però pagato l'inesperienza nel corso dell'azione che ha portato i giallorossi alla vittoria. Bastava saltare tre centimetri di più e il cross di Kluivert non sarebbe arrivato sul piede di Dzeko. Adesso verrà subito chiamato al riscatto: un esame di maturità per cancellare l'errore sul bosniaco e ripartire col piede giusto. A riportarlo è Il Corriere di Torino.