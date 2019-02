© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si va verso il tutto esaurito per la sfida di domenica a pranzo tra il Torino e il Chievo Verona. Sono già stati 21mila tagliandi, a fronte di uno stadio che ha una capienza massima da 26mila spettatori. Le agevolazioni per acquistare i tagliandi a buon prezzo e la voglia d'Europa del popolo granata hanno trainato la prevendita, con un Olimpico che proverà ad essere una volta di più il dodicesimo uomo in campo per aiutare Mazzarri e i giocatori. A riportarlo è il sito della Gazzetta dello Sport.