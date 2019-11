Torino, oltre un mese di stop per Iago: lo spagnolo per ora resta a Vigo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Oltre un mese di stop per Iago Falque. Tuttosport fa il punto sulla situazione del fantasista del Torino, che si sta curando in Spagna, ma fa i conti con infortunio che potrebbe tenerlo ai box per oltre 30 giorni. I test medici hanno rilevato una lesione muscolare alla coscia, Iago resterà nella sua Vigo per qualche giorno ancora per le prime terapie. A proposito di assenze: contro l'Inter, Mazzarri spera di recuperare Daniele Baselli .