Torino, operazione al piede in Brasile per Lyanco: intervento riuscito

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La terapia conservativa cui è stato sottoposto Lyanco Vojnovic, post trauma contusivo/distorsivo al piede sinistro dello scorso 28 febbraio, non ha purtroppo sortito gli effetti attesi. Il difensore del Torino, dopo aver iniziato la fase riabilitativa, ha riavvertito dolore al piede infortunato che gli impedisce di allenarsi. Pertanto, a causa di ciò, si è reso necessario l’intervento chirurgico per meglio stabilizzare l’articolazione del mesopiede. L’operazione, eseguita in Brasile a San Paolo dal dottor Marcelo Pires Prado, specialista nella chirurgia del piede, è perfettamente riuscita. La prognosi verrà definita secondo l’evoluzione clinica.