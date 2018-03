Torino, out Milinkovic-Savic. De Silvestri in gruppo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Allenamento pomeridiano per il Torino al Filadelfia, con una sessione tecnico-tattica in vista della trasferta a Cagliari, sabato pomeriggio. Assente Milinkovic-Savic, causa sindrome influenzale, mentre De Silvestri ha svolto tutto l’odierno programma con i compagni. Domani rifinitura pomeridiana, cui seguirà la partenza per il ritiro prepartita di Cagliari.