Torino, per Falque parte del lavoro odierno con i compagni

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ripresa della preparazione per il Torino al Filadelfia, in vista della trasferta di domenica a Verona contro il Chievo. Doppio programma di lavoro per i granata: seduta di scarico per i calciatori ieri sera impegnati a Bergamo contro l’Atalanta, sessione tecnico-tattica per tutti gli altri elementi a disposizione. Iago Falque ha svolto parte del lavoro odierno con i compagni. Il Torino tornerà in campo domani pomeriggio: in calendario una sessione tecnico-tattica al Filadelfia, a porte chiuse.