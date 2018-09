Torino, per Zaza prima da titolare contro il Napoli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Domani a pranzo Simone Zaza giocherà la sua prima partita da titolare in maglia granata grazie all'infortunio di Iago Falque che gli ha di fatto spianato la strada verso la titolarità. L'attaccante granata ha già segnato in più di un'occasione contro gli azzurri, e molti tifosi partenopei si ricordano di lui per la rete dell'1-0 allo Stadium quando con Sarri lottavano al vertice della classifica. A riportarlo è Il Corriere di Torino.