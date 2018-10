Torino, personalizzato per Ansaldi, De Silvestri e Zaza

Fonte: torinofc.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Allenamento tecnico tattico con esercitazioni a tema per Belotti e compagni, questa mattina al Filadelfia. Oltre ai calciatori assenti perché impegnati nelle rispettive selezioni nazionali alla sessione odierna non hanno partecipato Ansaldi, De Silvestri e Zaza che hanno svolto un programma personalizzato, ciascuno secondo proprie esigenze. Il Torino tornerà in campo domani mattina: sessione tecnico-tattica al Filadelfia, a porte chiuse.