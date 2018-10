Torino, personalizzato per Ansaldi e Zaza

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Doppio allenamento per il Torino al Filadelfia, tra parte atletica e lavoro tecnico-tattico in preparazione alla trasferta di domenica prossima a Bologna. Al gruppo s’è aggiunto anche Damascan, reduce dagli impegni con la sua Nazionale. Ancora lavoro personalizzato per Ansaldi e Zaza. Domani sessione pomeridiana al Filadelfia, a porte chiuse.