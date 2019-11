© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'infermeria resta un problema aperto in casa Torino. Secondo Tuttosport, sono infatti più lunghi del previsto i tempi di rientro per Kevin Bonifazi. Il difensore centrale continua a lavorare a livello atletico, ma la mano ingessata rimarrà tale ancora per un po' tanto da rendere improbabile un suo ritorno in campo se non a ridosso delle festività.