Quasi un mese di stop per Iago Falque. È questa la previsione di Tuttosport sul rientro dello spagnolo del Torino, ieri sottopostosi ad accertamenti che hanno evidenziato lo stiramento del legamento. Secondo il quotidiano piemontese, il classe '90 iberico si fermerà per 20-30 giorni: nel migliore dei casi tornerà in campo per la trasferta contro il Genoa.