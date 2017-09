Torino: primo allenamento in granata per Ansaldi, Burdisso e Niang

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Allenamento mattutino per il Torino al Filadelfia con una sessione tecnico-tattica a porte aperte di fronte a circa 500 spettatori. Sinisa Mihajlovic ha dapprima fatto svolgere alcune esercitazioni a tema, poi ha diretto una partita – a tempo e campo ridotti – sul terreno di gioco secondario. Primo allenamento in granata per Ansaldi, Burdisso e Niang. Il Torino svolgerà domani mattina una sessione esclusivamente basata sulla parte atletica, tra campo e palestra, a porte chiuse.