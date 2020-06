Torino, problema al flessore della coscia sinistra per Zaza

vedi letture

Ripresa della preparazione per il Torino al Filadelfia, in vista della partita di martedì sera contro la Lazio (calcio d’inizio alle ore 19.30) allo stadio Olimpico Grande Torino. Come di consueto, doppio programma: sessione defaticante, tra piscina e palestra, per i calciatori reduci dal match di ieri sera a Cagliari, lavoro tecnico e tattico per tutti gli altri elementi a disposizione di Moreno Longo. Gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto Simone Zaza hanno evidenziato una sofferenza muscolare al flessore della coscia sinistra: le condizioni dell’attaccante verranno monitorate di giorno in giorno. Domani in calendario una sessione tecnico-tattica.