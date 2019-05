Fonte: torinofc.it

© foto di Federico Gaetano

Allenamento pomeridiano per il Torino al Filadelfia con una sessione tecnico-tattica che poi si è conclusa con una partita a ranghi misti. Per quanto concerne il bollettino medico, gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto Vittorio Parigini hanno evidenziato una distrazione miotendinea al lungo adduttore della coscia sinistra. La prognosi verrà valutata in base all’evoluzione clinica. Il programma di domani prevede la seduta di rifinitura pomeridiana cui seguirà, per i calciatori convocati, la partenza per il ritiro prepartita.