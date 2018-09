Atalanta, Gomez e Masiello recuperano per il Milan. E Pasalic rientra

Torino, problema più grave per De Silvestri: out con Atalanta e Chievo

Il problema muscolare rimediato ad Udine da Lorenzo De Silvestri sembra più grave del previsto. Stando a quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, l'ex Lazio rischia di saltare, oltre al match col Napoli in programma per domani, anche quelli con Atalanta e Chievo.

