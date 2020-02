vedi letture

Torino, problemi alla schiena per Millico. È l'unico non a disposizione di Longo

Allenamento questa mattina sul campo del Filadelfia per il Torino di Moreno Longo in vista del match contro il Parma di domenica. Dopo una prima parte di lavoro in palestra - si legge nel report ufficiale del club granata -, Belotti e compagni hanno svolto esercitazioni tecnico-tattiche e poi concluso la seduta odierna con una partita in campo ristretto. Ad eccezione di Millico, ancora alle prese con dolori alla schiena, tutti gli altri elementi della rosa hanno lavorato in gruppo.