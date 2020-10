Torino, problemi per Ujkani. Giampaolo ha concesso tre giorni di riposo alla squadra

Sessione tecnica per il Torino con una partita di allenamento al Filadelfia, a ranghi misti. Lavoro personalizzato per Samir Ujkani, per un affaticamento muscolare al polpaccio sinistro: il portiere resterà a Torino per svolgere nei prossimi giorni terapie e sedute di lavoro personalizzate e se le sue condizioni fisiche lo permetteranno poi potrà rispondere alla convocazione del Kosovo. Dopo la seduta odierna Marco Giampaolo ha concesso alla squadra tre giorni di riposo: al netto dei calciatori convocati nelle rispettive Nazionali il Toro riprenderà la preparazione mercoledì 7 ottobre con un doppio allenamento.