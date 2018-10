Torino, programma personalizzato per Ansaldi. Differenziato per Lyanco

Fonte: torinofc.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ripresa della preparazione per il Torino al Filadelfia con una sessione a porte aperte. Dopo il lavoro sulla parte atletica, l’allenatore Mazzarri ha diretto una seduta tecnico-tattica che si è conclusa con una partita a tempo e campo ridotti. Lavoro differenziato per De Silvestri e Lyanco, programma personalizzato per Ansaldi. Zaza, infine, è rientrato anzitempo dal ritiro dell’Italia per una sofferenza al polpaccio sinistro, già inquadrata in Nazionale, che verrà monitorata nella sua evoluzione nei prossimi giorni.