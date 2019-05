Torino, report su Ansaldi: sofferenza al bicipite femorale della coscia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' ripresa quest'oggi la preparazione per il Torino al Filadelfia. Tra le notizie più rilevanti - riporta il profilo ufficiale del club - da segnalare uno scontro di gioco in cui Iago Falque ha subìto un taglio all’arcata sopraccigliare che comunque non gli ha impedito di terminare regolarmente l’odierna seduta: la ferita è stata poi suturata negli spogliatoi dallo staff medico granata. In gruppo Ola Aina, che ha smaltito la sindrome influenzale; a riposo invece Izzo, causa attacco febbrile.

Aggiornamenti su Ansaldi - Per quanto concerne il bollettino medico, gli accertamenti clinici e strumentali cui è stato sottoposto Ansaldi hanno evidenziato una sofferenza al bicipite femorale della coscia destra. La prognosi verrà definita in base all’evoluzione clinica. In calendario domani un allenamento pomeridiano, in preparazione alla trasferta di Empoli di domenica prossima.