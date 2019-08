Torino, rientra l'allarme Izzo. Ma Mazzarri giovedì potrebbe risparmiarlo

Armando Izzo e il Torino tirano un sospiro di sollievo, il doppio infortunio patito giovedì sera contro lo Shakhtyor Soligorsk si è rivelato meno grave del previsto. Come riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport, il polso del difensore granata non si è infatti rotto dopo la tacchettata fortuita che lo ha costretto a lasciare anzitempo il campo, così come si sta riassorbendo l'ematoma alla coscia destra rimediato a causa di una contusione nei primi minuti dell'incontro. Due buone notizie in una, anche se mister Mazzarri potrebbe decidere di risparmiare comunque Izzo nella gara di ritorno prevista la prossima settimana in Bielorussia.