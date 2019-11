© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sessione tecnico-tattica per il Torino al Filadelfia, in preparazione alla partita di sabato sera contro l’Inter. Dopo alcune esercitazioni specifiche Walter Mazzarri ha diretto una partita di allenamento, a ranghi misti. Riposo assoluto per Lyanco, terapie per Laxalt.