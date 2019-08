Fonte: torinofc.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ripresa della preparazione per il Torino al Filadelfia, di fronte al Presidente Urbano Cairo, con un doppio programma di lavoro: seduta di scarico per i giocatori reduci dal match di ieri sera contro il Wolverhampton, e sessione tecnico-tattica per tutti gli altri elementi attualmente a disposizione dell'allenatore Mazzarri. Trauma contusivo al ginocchio destro per Belotti nell’occasione del rigore conquistato e poi realizzato dal capitano granata. Il programma di domani prevede l’allenamento di rifinitura pomeridiano all’Olimpico “Grande Torino” e poi, a seguire, la partenza per il ritiro prepartita per i calciatori convocati.