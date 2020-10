Torino, ripresa al Filadelfia: Federico Bonazzoli in gruppo, Gojak in Nazionale

vedi letture

Ripresa della preparazione per il Torino con due allenamenti al Filadelfia. Nella sessione mattutina programma equamente alternato tra campo e palestra. Nel pomeriggio, post attivazione muscolare, seduta tecnico-tattica. In gruppo con i compagni il neo-acquisto Federico Bonazzoli, mentre Amer Gojak ha risposto alla convocazione della Bosnia e sarà a Torino la prossima settimana. All’elenco dei granata selezionati in Nazionale si aggiungono da stasera anche Alessandro Buongiorno – chiamato dal ct azzurro dell’Under 20, Alberto Bollini – e Samir Ujkani. Il portiere ha smaltito l’affaticamento al polpaccio e dunque può raggiungere il terzino Mergim Vojvoda nel ritiro del Kosovo. Il Torino tornerà in campo domani: in calendario altre due sessioni di allenamento.