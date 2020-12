Torino, ripresa degli allenamenti dopo il ko con la Roma. Sessione di scarico per chi ha giocato

vedi letture

Il Torino è tornato in campo dopo il ko contro la Roma. La squadra di mister Giampaolo ha effettuato l'allenamento diviso in due sessioni, una di scarico per chi ha giocato, l'altra basata sulla tecnica. Verdi ha svolto una parte del programma odierno con la squadra, mentre Baselli ha eseguito i primi lavori in gruppo con i compagni. Domani è in calendario una sessione tecnico-tattica.