Torino, risentimento muscolare per Barreca. Iago Falque da valutare

Fonte: torinofc.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ripresa della preparazione per il Torino con doppio programma di lavoro: sessione di scarico per i calciatori impegnati ieri sera nel turno infrasettimanale di campionato, partita contro una selezione delle giovanili per gli altri elementi a disposizione del tecnico Mazzarri. Barreca ha interrotto anzitempo l’allenamento per un risentimento muscolare al flessore della coscia sinistra. Da valutare anche Iago Falque per una sofferenza all’adduttore della coscia sinistra e Obi per il problema muscolare alla coscia sinistra accusato nel match di ieri sera.