© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Torino-Sampdoria è stata una partita diretta con fiscalità da Paolo Valeri, ricca di cartellini e di episodi ben gestiti dall'arbitro e dal VAR. E chiusa dal rigore procurato e trasformato da Quagliarella per un fallo che ad Izzo è valso l'espulsione. Tutto giusto, secondo La Gazzetta dello Sport, che scrive così nella sua moviola:

"Al 50’ Nkoulou rischia tantissimo in scivolata in area, non prende palla ma non sembra neanche esserci contatto con Ramirez, Valeri non interviene e il Var non lo smentisce. Sull’1-2 di Ramirez il Var verifica un fallo in attacco sul contatto tra il marcatore e Nkoulou e un mani di Quagliarella, poi convalida il gol, tutto regolare. Al 78’ rigore per trattenuta di Izzo su Quagliarella con espulsione per aver impedito una chiara azione da gol. Il tentativo di trattenuta sembra iniziare fuori dall’area ma si concretizza solo una volta dentro, la decisione appare corretta".