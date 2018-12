Torino, seduta al Filadelfia: ancora terapie per Sirigu

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Seduta pomeridiana per il Torino al Filadelfia in vista della trasferta di Reggio Emilia, sabato alle 15, contro il Sassuolo. Terapie per Sirigu, programma tecnico-tattico per tutti gli altri elementi a disposizione dell’allenatore Mazzarri. Il Torino svolgerà domani mattina la sessione di rifinitura cui seguiranno il pranzo e la partenza per il ritiro prepartita.