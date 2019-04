© foto di Federico Gaetano

Allenamento pomeridiano per il Torino al Filadelfia con una sessione tecnico-tattica di preparazione alla partita di sabato pomeriggio a Marassi contro il Genoa. Walter Mazzarri ha fatto svolgere dapprima alcune esercitazioni a tema e poi diretto una partita a ranghi misti, a tempo ridotto. Il programma di domani - riporta il sito ufficiale del sito granata - prevede una seduta pomeridiana al Filadelfia. Terapie per Falque, lavoro personalizzato in palestra per Millico.