Torino, seduta pomeridiana al Filadelfia: lavoro atletico per Ola Aina

Allenamento pomeridiano per il Torino al Filadelfia. Walter Mazzarri ha fatto svolgere alla squadra alcune esercitazioni sulla parte atletica e poi ha diretto una partita a ranghi misti, con tempo ridotto. Lavoro aerobico per Aina. Il Torino riprenderà la preparazione martedì pomeriggio, in vista della trasferta a Udine in calendario domenica 20 ottobre. Lo riporta il sito ufficiale dei granata.