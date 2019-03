© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Allenamento pomeridiano per il Torino al Filadelfia, sul campo secondario. Dopo il riscaldamento Walter Mazzarri ha suddiviso l’organico in due gruppi: sessione sulla parte atletica per i calciatori reduci dal successo di domenica a Frosinone, lavoro tecnico-tattico per tutti gli altri elementi a disposizione. Domani in calendario un altro allenamento pomeridiano in vista della partita di sabato sera contro il Bologna. In vista della partita, Vincenzo Millico sarà fuori per infortunio, al pari di Sasa Lukic: per entrambi indisponibilità certa contro i felsinei.