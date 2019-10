Torino, seduta pomeridiana al Filadelfia: Ola Aina lavora a parte

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Allenamento pomeridiano per il Torino con una sessione tecnica allo stadio Filadelfia. Programma personalizzato per Aina. Domani Walter Mazzarri dirigerà una seduta pomeridiana: per i calciatori granata attualmente a disposizione lavoro tecnico-tattico e poi partita a ranghi misti, con tempo ridotto. Lo riporta il sito ufficiale del club.