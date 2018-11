Torino, seduta pomeridiana. Mazzarri sorride: tutti a disposizione

La Roma versione Champions si conferma molto diversa da quella che fatica terribilmente in campionato, agguantando la qualificazione, non ancora matematica, con addirittura due turni di anticipo. Di Francesco è riuscito a rompere anche il tabù russo, che vedeva i giallorossi mai vincenti...

La Roma espugna Mosca: qualificazione vicina, prima gioia in Russia

Tuttosport in taglio alto: "Napoli e Inter, che grandi"

Il Mattino sul Napoli: "Delusi? Ma se siamo in vantaggio sul PSG"

Il Corriere dello Sport in prima pagina: "Comanda Napoli"

Il Corriere di Bologna titola: "A Verona per la salvezza"

La Nuova Sardegna: "Il Cagliari va a Ferrara per vincere"

AS sul Real Madrid: "Solari torea en Europa"

Sessione pomeridiana al Filadelfia con un allenamento tecnico-tattico in preparazione alla partita di sabato pomeriggio contro il Parma. Tutti a disposizione dell’allenatore Mazzarri che però contro i gialloblù emiliani dovrà rinunciare a Meite, fermato per un turno dal Giudice sportivo. Il programma di domani prevede una seduta pomeridiana, a porte chiuse.

