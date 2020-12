Torino senza Murru e Verdi, ma Giampaolo recupera Lukic. Il report medico del club

Allenamento di rifinitura per il Torino in vista del derby di domani sera alle 18. Marco Giampaolo ha diretto una sessione tecnico-tattica alla quale non hanno partecipato Murru (fermo per un interessamento distrattivo ai flessori della coscia destra) e Verdi (interessamento distrattivo agli adduttori della coscia destra). In gruppo invece Lukic. Domani mattina risveglio muscolare - riporta la nota ufficiale del club - cui seguirà l’annuncio dei calciatori convocati per la partita contro la Juventus.