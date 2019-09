Fonte: torinofc.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sessione mattutina al Filadelfia per il Torino, con il tecnico Walter Mazzarri che ha diretto una partita di allenamento a ranghi misti sul campo principale. La squadra riprenderà la preparazione martedì 10 settembre in vista del match casalingo contro il Lecce, in programma lunedì 16 settembre alle 20.45.