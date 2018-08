Torino, si teme un lungo stop per Ansaldi: a rischio anche l'Udinese

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si teme un lungo stop per l'esterno del Torino Cristian Ansaldi, infortunatosi in un contrasto di gioco contro Vrsaljko. Sicuramente non sarà a disposizione per la prossima sfida di campionato contro la SPAL, ma pare difficile anche il rientro tra i convocati per la gara successiva contro l'Udinese, che arriverà in seguito alla sosta per le Nazionali. A riportarlo è Tuttosport.