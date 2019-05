© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Torino, attraverso il proprio sito ufficiale, ha reso noto che anche l'anno prossimo tornerà, per il settimo anno consecutivo, a Bormio per svolgere la preparazione precampionato. I granata, dopo un paio di giorni di preritiro e test al Filadelfia, raggiungeranno la località valtellinese il 13 luglio e vi rimarranno fino al 27. Durante il periodo di ritiro, nel quale il tecnico Walter Mazzarri getterà le basi per la stagione 2019-'20 con un intenso programma di allenamenti atletici e tecnico-tattici, verranno disputate anche tre amichevoli e avrà luogo la tradizionale presentazione della squadra ai media e ai tifosi.