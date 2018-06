Torino, Sirigu è sempre nel mirino del Napoli: cessione difficile

Il club partenopeo sta trattando Leno con il Bayer Leverkusen, ma il portiere granata è giù stato allenato da Ancelotti nel Paris Saint Germanin.

Fonte: Torinogranata.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Bisogna partire da lontano per analizzare gli scenari con grande lucidità, quindi, per capire quante probabilità ci posano essere che il Napoli strappi Sirigu al Torino si deve risalire all’arrivo di Ancelotti sulla panchina dei partenopei. Un allenatore come Ancelotti non accetta di sedersi su una panchina di una squadra non competitiva e prima di firmare il contratto avrà ricevuto da De Laurentiis garanzie sul fatto che gli sarà consegnata una rosa che possa competere per lo scudetto e dire la sua in Champions senza che l’agire su un fronte penalizzi l’altro. In quest’ottica l’addio del portiere Reina che dalla prossima stagione difenderà la porta del Milan comporta l’arrivo di un portiere affidabile.

Di portieri affidabili e con esperienza internazionale non ce ne sono tanti in giro, anche allargando il panorama a scenari esteri. Il Napoli ha individuato Leno del Bayer Leverkusen e della nazionale tedesca, ma che è stato escluso dal Ct Löw dalla lista dei ventitré che giocheranno il Mondiale, come sostituto di Reina. Il tedesco ha una clausola cosiddetta rescissoria di ventotto milioni di euro e il Napoli ne ha offerti venti che potrebbero diventare ventitré, ma il direttore sportivo del club tedesco Rudi Völler ha dichiarato che il giocatore partirà solo alle condizioni poste da loro che hanno già però trovato il sostituto in Hrádecký sapendo che Leno voleva già andarsene lo scorso anno.

Il braccio di ferro fra il Bayer Leverkusen e il Napoli per Leno potrebbe risolversi senza problemi, ma anche allontanare le parti ed è per questo che il club partenopeo continua a tenere nel mirino anche altri portieri tanto più che è intenzionato ad averne due di alto livello in modo da metterli in competizione per una maglia da titolare. Difficilmente il club di De Laurentiis prenderà due portieri spendendo una quarantina di milioni o anche di più, ma farà di tutto per blindare la sua porta. Fra i papabili c’è Sirigu che Ancelotti ha già allenato nel Paris Saint Germain. Il Torino non vuole cedere Sirigu ed è tempo che si parla di un prolungamento del suo contratto che scadrà nel 2019, ma se il Napoli bussasse alle porte della società granata con un’offerta importante e proponesse al portiere un contratto superiore a quello che gli garantisce il Torino oltreché la possibilità di lottare per lo scudetto e giocare in Champions l’affare potrebbe andare in porto.