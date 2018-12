© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ripresa della preparazione al Filadelfia con doppio programma di lavoro: sessione di scarico per i calciatori reduci dalla vittoria di ieri sera contro l’Empoli, seduta tecnico-tattica per tutti gli altri elementi a disposizione dell’allenatore Mazzarri. Training differenziato per Djidji e Sirigu. Il Torino svolgerà domani mattina l’allenamento di rifinitura cui seguiranno il pranzo e la partenza per il ritiro prepartita di Roma.