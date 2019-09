Torino, Sirigu colpito alla schiena: oggi nuovi controlli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Salvatore Sirigu non è uscito al meglio dalla sconfitta contro il Lecce e ieri è stato lasciato a riposo precauzionale dallo staff granata per una contusione alla schiena che gli provoca dolore. Nella giornata di oggi sono previsti nuovi controlli per capire l'entità dello stop e se, nel caso, ci sia bisogno di un intervento più deciso anche in vista della prossima sfida di campionato contro la Sampdoria. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.