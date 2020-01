Torino, Sirigu domani entra nel club dei "centenari" granata

Fonte: torinogranata.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Con le sei partite giocate in Europa League, che portano le presenze stagionali a quota ventitré, l'estremo difensore del Torino Salvatore Sirigu, se scenderà in campo contro la Roma raggiungerà il centesimo gettone con la maglia granata. Il portiere sardo è arrivato sotto la Mole prelevato quasi a zero tre stagioni fa dopo le esperienze con Osasuna e Siviglia, in prestito dal Paris Saint Germain, con cui ha conquistato quattro scudetti, tre supercoppe francesi, tre coppe di lega francesi e due coppe di Francia, aggiudicandosi per due volte il titolo di miglior portiere del campionato transalpino.

Con i granatasi è imposto immediatamente, mostrando alla società degli sceicchi di aver sbagliato completamente giudizio su di lui. Per le cento presenze in campionato ne mancano dieci, intanto entra a far parte della cerchia dei numeri uno centenari della storia del Toro, un'elite composta da nomi illustri, in rigoroso ordine di presenze: Lido Vieri (342), Giuliano Terraneo (269), Luciano Castellini (262), Vincenzo Bosia (191), Luca Marchegiani (183), Luca Bucci (176), Giuseppe Maina (168), Valerio Bacigalupo (137), Vincenzo Rigamonti (111), Fabrizio Lorieri (103), Matteo Sereni (102), Stefano Sorrentino (101) e, appunto, Salvatore Sirigu (99).