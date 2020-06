Torino, Sirigu in tripla cifra con la maglia granata: presenza numero 100 per il portiere

Cento volte Salvatore Sirigu per il Torino. Con la gara di stasera contro l’Udinese, infatti, il portiere sardo, arrivato nel 2017, sale in tripla cifra per quanto riguarda le presenze in Serie A con la maglia granata. Per Sirigu, che dal 2011 al 2017 ha giocato all’estero, le presenze nel massimo campionato italiano sono 169 in tutto: le altre sono arrivate con la maglia del Palermo dal 2009 al 2011.