Torino, Sirigu para-rigori: nessuno meglio di lui in Europa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Pochi come Salvatore Sirigu nel neutralizzare i calci di rigore, per saperne di più chiedere a Quagliarella (comunque a segno oggi dopo essersi visto dire di no dal dischetto). Come sottolinea Opta Paolo su Twitter, nell'anno solare 2018 il portiere del Torino ha respinto infatti quattro rigori in Serie A su cinque ricevuti. Nessuno nei top-5 campionati europei ha fatto meglio.