Torino, solo palestra per Ansaldi: seduta con partitelle a tema per il resto del gruppo

Anche oggi, per l'allenamento del Torino al Filadelfia, è stato ancora assente Cristian Ansaldi, il quale ha svolto un programma personalizzato in palestra. I granata hanno lavorato al quartier generale, dove il tecnico Moreno Longo ha diretto una seduta incentrata sulla parte tecnico-tattica, tra esercitazioni a tema e partitelle. Belotti e compagni torneranno in campo domani per un'altra sessione mattutina.