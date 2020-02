vedi letture

Torino, solo terapie per Millico in vista del Milan

Allenamento mattutino al Filadelfia per il Torino di Moreno Longo in vista del match di campionato contro il Milan di lunedì sera. Dopo un iniziale lavoro in palestra - si legge sul sito ufficiale dei granata -, Belotti e compagni hanno svolto esercitazioni tecnico-tattiche sul campo principale, mentre i portieri hanno lavorato con il preparatore Di Sarno sul terreno secondario. Solo terapie per Vincenzo Millico, post trauma contusivo di ieri all’area iliaco-sacrale sinistra.